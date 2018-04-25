تويوتا تستعين بخبرات بي إم دبليو لتطوير سيارتها سوبرا الجديدة

أكدت شركة تويوتا اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، أنها ستزود الجيل الجديد من سيارتها "سوبرا" بمحرك مطور من قِبل شركة بي إم دبليو الألمانية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة تويوتا الجديدة التي يتم تطويرها بالتعاون مع بي إم دبليو ستستخدم نفس الهندسة المستخدمة في طراز Z4 الجديد، إضافة إلى محرك BMW.
وقال جيرالد كيلمان، نائب رئيس قسم البحث والتطوير في تويوتا، إن سوبرا 2019 ستحصل على محرك سحب طبيعي ذو 6 أسطوانات بقوة لا تقل عن 450 حصان دون أي أنظمة محركات هجينة.
أما Z4 الجديدة سيتم إمدادها بعدة محركات مختلفة، بما يتضمن محرك ذو 4 أسطوانات بقوة 195 حصان و236 للسوق اﻷوروبي، ومحرك ذو 4 أسطوانات بقوة 250 حصان لسوق أمريكا الشمالية.
وتشير التقارير إلى إمكانية توافر محرك آخر مزدوج تربو سعة 3 لتر ذو 6 أسطوانات بقوة 330 و 380 حصان.
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