تعمل شركة "نيسان موتورز" اليابانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، على اعتماد جيلها الجديد من "سيدان سيلفي" موديل 2012، على الطاقة الكهربائية، إضافة لاستخدام نفس قاعدة عجلات ليف الجديدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة اليابانية كانت قد أطلقت سياراتها صغيرة الحجم سيلفي عام 2000 وطورت من جيلها الثالث في 2012.

وتستوحي سيلفي الجديدة تصميمها الخارجي من الهاتشباك ليف ذات الخمسة أبواب، حيث وضعت البطارية تحت المقاعد لزيادة مساحة المقصورة.

ولم تعرض نيسان أي صور لداخلية سيلفي الجديدة، ولكنها ذكرت أن سيدان الكهربائية ستكون أفضل في مساحة الأرجل، وتتميز بمقاعد مدفأة ذات تصميمات مريحة، إذ يمكن للسائق أن يرسل مقاطع صوتية أو فيديو من هاتفه إلى نظام الترفيه.

وتعد سيلفي الجديدة أول سيارة كهربائية في تاريخ نيسان التي تصنع وتدشن في الصين، وستطرح للبيع في نهاية 2018، وستطلق الشركة 20 موديل منها خلال الخمسة أعوام المقبلة.