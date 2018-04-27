تعمل شركة "نيسان موتورز" اليابانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، على اعتماد جيلها الجديد من "سيدان سيلفي" موديل 2012، على الطاقة الكهربائية، إضافة لاستخدام نفس قاعدة عجلات ليف الجديدة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة اليابانية كانت قد أطلقت سياراتها صغيرة الحجم سيلفي عام 2000 وطورت من جيلها الثالث في 2012.
وتستوحي سيلفي الجديدة تصميمها الخارجي من الهاتشباك ليف ذات الخمسة أبواب، حيث وضعت البطارية تحت المقاعد لزيادة مساحة المقصورة.
ولم تعرض نيسان أي صور لداخلية سيلفي الجديدة، ولكنها ذكرت أن سيدان الكهربائية ستكون أفضل في مساحة الأرجل، وتتميز بمقاعد مدفأة ذات تصميمات مريحة، إذ يمكن للسائق أن يرسل مقاطع صوتية أو فيديو من هاتفه إلى نظام الترفيه.
وتعد سيلفي الجديدة أول سيارة كهربائية في تاريخ نيسان التي تصنع وتدشن في الصين، وستطرح للبيع في نهاية 2018، وستطلق الشركة 20 موديل منها خلال الخمسة أعوام المقبلة.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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