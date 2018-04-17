صورة تشويقية لكزس تشعل المنافسة مع مرسيدس e وأودي a6

نشرت شركة لكزس صورة تشويقية لأيقونتها ES الجديدة، التي ستزيح الستار عنها خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل.

وتسلط الصورة التشويقية الأضواء على مقدمة السيارة الأنيقة والجذابة، ولم تفصح الشركة اليابانية عن أية تفاصيل تقنية، سوى أن السيارة ES الفاخرة ستشعل نار المنافسة مع بي إم دبليو الفئة الخامسة وأودي A6 ومرسيدس الفئة E.

وأكدت لكزس أن السيارة الجديدة ستضع معايير جديدة كليا لسُبل الراحة في عالم السيارات.