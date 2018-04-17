صورة تشويقية لكزس تشعل المنافسة مع مرسيدس e وأودي a6

نشرت شركة لكزس صورة تشويقية لأيقونتها ES الجديدة، التي ستزيح الستار عنها خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل.
وتسلط الصورة التشويقية الأضواء على مقدمة السيارة الأنيقة والجذابة، ولم تفصح الشركة اليابانية عن أية تفاصيل تقنية، سوى أن السيارة ES الفاخرة ستشعل نار المنافسة مع بي إم دبليو الفئة الخامسة وأودي A6 ومرسيدس الفئة E.
وأكدت لكزس أن السيارة الجديدة ستضع معايير جديدة كليا لسُبل الراحة في عالم السيارات.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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