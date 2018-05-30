كشفت نيسان رسميا عن Pitch-R في دوري أبطال أوروبا، وهو روبوت يأتي بتقنية القيادة الذاتية لرسم الملاعب أيّما كانت هنالك مساحة لإنشاءه.
بإمكان Pitch-R رسم خطوط بيضاء على العشب والحصى وأي شيء وذلك باستخدام طلاء صديق للبيئة قابل للإزالة، مع العلم أنه يستخدم 4 كاميرات ومتعقب مواقع عبر GPS ونظام تفادي الاصطدام بالأجسام.
يستمد الروبوت ذاتي القيادة طاقته من بطارية قابلة للشحن، وتقول نيسان أنه بمجرد تفعيله، يقوم بالتحرك ذاتيا لتحليل ما يحيط به وتحدّد أكثر الأماكن ملائمة لإنشاء ملعب.
الأسطح غير المستوية ليست مشكلة هي الأخرى حيث تقول صانعة السيارات اليابانية بأن Pitch-R لديه القدرة على تخطي العقبات بالدوران حولها إذا ما دعت الحاجة ويحتاج 20 دقيقة بالضبط لرسم ملعب كامل.
هذا وقد أفصحت نيسان بأنها تنوي صنع مزيد من النماذج الاختبارية لروبوتات مماثلة أكثر تطورا في المستقبل، وذلك سعيا في تحقيق مستقبل تنقل ذكي.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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