كشفت نيسان رسميا عن Pitch-R في دوري أبطال أوروبا، وهو روبوت يأتي بتقنية القيادة الذاتية لرسم الملاعب أيّما كانت هنالك مساحة لإنشاءه.

بإمكان Pitch-R رسم خطوط بيضاء على العشب والحصى وأي شيء وذلك باستخدام طلاء صديق للبيئة قابل للإزالة، مع العلم أنه يستخدم 4 كاميرات ومتعقب مواقع عبر GPS ونظام تفادي الاصطدام بالأجسام.

يستمد الروبوت ذاتي القيادة طاقته من بطارية قابلة للشحن، وتقول نيسان أنه بمجرد تفعيله، يقوم بالتحرك ذاتيا لتحليل ما يحيط به وتحدّد أكثر الأماكن ملائمة لإنشاء ملعب.

الأسطح غير المستوية ليست مشكلة هي الأخرى حيث تقول صانعة السيارات اليابانية بأن Pitch-R لديه القدرة على تخطي العقبات بالدوران حولها إذا ما دعت الحاجة ويحتاج 20 دقيقة بالضبط لرسم ملعب كامل.

هذا وقد أفصحت نيسان بأنها تنوي صنع مزيد من النماذج الاختبارية لروبوتات مماثلة أكثر تطورا في المستقبل، وذلك سعيا في تحقيق مستقبل تنقل ذكي.