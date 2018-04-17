أعلنت شركة "نيسان إيجيبت"، عن زيادة أسعار جميع فئات "البيك أب" لديها بنسب تتراوح بين 5 و6.500 جنيه، وذلك بعد أن ثبتت الأسعار في مارس والنصف الأول من أبريل.
وزادت أسعار نيسان بيك أب S/C بمقدار 5 آلاف جنيه، لتباع بـ224 ألف جنيه بدلًا من 219 ألفًا، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية من السيارة والمزودة بتكييف وعجلة قيادة "باور" بنفس القيمة لتصل إلى 229 ألف جنيه.
أما الفئة الأعلى من نيسان بيك أب S/C، فقد أصبح سعرها بعد إضافة قيمة الزيادة 235 ألف جنيه بدلًا من 230 ألف في مارس.
وارتفعت أسعار "نيسان نيو بيك أب" بمقدار 6.500 جنيه، وبذلك وصل سعر الفئة الأولى إلى 310 آلاف جنيه بدلًا من 303.500 جنيه، وزادت الفئة الثانية بنفس القيمة لتباع بـ320 ألف جنيه.
يشار إلى أن إجمالي نسب المبيعات في سوق السيارات خلال يناير وفبراير الماضيين ارتفعت بنسبة 36.8%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بمبيعات قطاع شاحنات النقل التجاري وحافلات الركاب.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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