أعلنت شركة "نيسان إيجيبت"، عن زيادة أسعار جميع فئات "البيك أب" لديها بنسب تتراوح بين 5 و6.500 جنيه، وذلك بعد أن ثبتت الأسعار في مارس والنصف الأول من أبريل.

وزادت أسعار نيسان بيك أب S/C بمقدار 5 آلاف جنيه، لتباع بـ224 ألف جنيه بدلًا من 219 ألفًا، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية من السيارة والمزودة بتكييف وعجلة قيادة "باور" بنفس القيمة لتصل إلى 229 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى من نيسان بيك أب S/C، فقد أصبح سعرها بعد إضافة قيمة الزيادة 235 ألف جنيه بدلًا من 230 ألف في مارس.

وارتفعت أسعار "نيسان نيو بيك أب" بمقدار 6.500 جنيه، وبذلك وصل سعر الفئة الأولى إلى 310 آلاف جنيه بدلًا من 303.500 جنيه، وزادت الفئة الثانية بنفس القيمة لتباع بـ320 ألف جنيه.

يشار إلى أن إجمالي نسب المبيعات في سوق السيارات خلال يناير وفبراير الماضيين ارتفعت بنسبة 36.8%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بمبيعات قطاع شاحنات النقل التجاري وحافلات الركاب.