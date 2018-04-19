لايمكن ذكر السيارات الكهربائية دون ذكر تيسلا، وهذه المرة ارتبط اسم الشركة الأمريكية مع عملاقة السيارات اليابانية لكزس، التي تسعى في الجيل الجديد من CT لمنافسة موديل 3، أصغر سيارات تيسلا الكهربائية.
عدة تقارير أشارت إلى نية لكزس في تطوير الجيل الجديد بفئتين هجينة وكهربائية ما يجعلها منافسة مباشرة لتيسلا موديل 3 التي تستمع في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة لوحدها بدون منافسة تذكر. بالرغم من أن UX الجديدة كلياً قد تسحب الكثير من زبائن CT إلا أن عدم توفرها بفئة كهربائية سيكون مفتاح مبيعات CT التي كانت رائجة جداً في الأسواق العالمية.
يتوقع أن يأتي الجيل الجديد من CT مبنياً على قاعدة TNGA المميزة من تويوتا مع لمسة التطوّر الكهربائية ولمسة لكزس الفاخرة بكل تأكيد.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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