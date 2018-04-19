لايمكن ذكر السيارات الكهربائية دون ذكر تيسلا، وهذه المرة ارتبط اسم الشركة الأمريكية مع عملاقة السيارات اليابانية لكزس، التي تسعى في الجيل الجديد من CT لمنافسة موديل 3، أصغر سيارات تيسلا الكهربائية.

عدة تقارير أشارت إلى نية لكزس في تطوير الجيل الجديد بفئتين هجينة وكهربائية ما يجعلها منافسة مباشرة لتيسلا موديل 3 التي تستمع في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة لوحدها بدون منافسة تذكر. بالرغم من أن UX الجديدة كلياً قد تسحب الكثير من زبائن CT إلا أن عدم توفرها بفئة كهربائية سيكون مفتاح مبيعات CT التي كانت رائجة جداً في الأسواق العالمية.

يتوقع أن يأتي الجيل الجديد من CT مبنياً على قاعدة TNGA المميزة من تويوتا مع لمسة التطوّر الكهربائية ولمسة لكزس الفاخرة بكل تأكيد.