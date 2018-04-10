أعلنت مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات الجمعة، زيادة مبيعاتها من سيارات "مرسيدس بنز" خلال مارس الماضي مدعومة بنمو مبيعاتها في الصين بنسبة 2ر17% مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت الشركة الألمانية في بيان أن إجمالي مبيعات سيارات "مرسيدس بنز" بلغ خلال مارس الماضي 250444 سيارة بزيادة نسبتها 8ر2% عن الشهر السابق.
وأشارت الشركة إلى نمو مبيعاتها في السوق الصينية بنسبة 2ر17% شهريا، في حين استمر ضعف المبيعات في ألمانيا وتراجعت في بشدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
يأتي ذلك فيما لم تصدر شركتا السيارات الفارهة الألمانيتان "بي.إم.دبليو" و"أودي" بيانات مبيعات مارس الماضي.
كانت إيرادات "دايملر" قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 7% سنويا إلى 3ر164 مليار يورو (5ر204 مليار دولار)، في حين زاد صافي الأرباح بنسبة 23% إلى 5ر10 مليار يورو.
وبلغ حجم مبيعات "دايملر" خلال العام الماضي 3ر3 مليون سيارة بزيادة نسبتها 9% سنويا.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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