هذا ما يجب فعله قبل تغيير زيت محرك الدراجة النارية

يجب عليك قبل تغيير زيت محرك الدراجة النارية بإحماء المحرك بالسير لمسافة 15 كيلومتر، كما يفضل أن تصل درجة حرارة الزيت إلى 80 درجة، بعدها يتم تغيير الزيت، وبهذا الاجراء يتم منع المود الطافية في الزيت للالتصاق بجدار المحرك مرة أخرى، وفقًا لما جاء بمجلة "موتورراد".

وللحماية من الزيت الساخن يجب عليك ارتداء قفاز عند إجراء عملية التغيير وفك صامولة الإغلاق، ويمكن معرفة ما إذا كان هناك تلف في ناقل الحركة أو شدادات سير الكاتينة عن طريق تصفية الزيت القديم عبر مصفاة الشاي، والذي يُستدل عليه من خلال وجود جزيئات معدنية أو بلاستيكية في المصفاة.