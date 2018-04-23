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"فورد" تطرح الإصدار الرابع من سيارتها "فوكاس"

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العرب اليوم - "فورد" تطرح الإصدار الرابع من سيارتها "فوكاس"

سيارة فورد "فوكاس"
روما - العرب اليوم

يحب إنزو إنسيلمو فيراري - سائق سيارات السباق والمستثمر إيطالي،و مؤسس العلامة التجارية للسيارات الإيطالية الرياضية "فيراري" عربتة الفيراري مع المحرك الموجود في الجبهة.

ولم يكن إنزو قلق من الضغط على نفسه بين العجلات الأمامية والمحرك.

وطالما آمن إنزو بقيمة السيارات الرياضية وقيمة وضع محرك قوى في السيارة في الأمام حتى رغم  فوز وبيع العديد من السيارات الرياضية التي كانت تملك محركها فى الخلف وليس الامام ،واعتقد أن سيارة أنيقة تعني سيارة كبيرة ومكلفة وسيارة على أعلى مستوى. وكان على حق في العادة.

ويتمثل مركز ثقل فيرارى الأن فى سياراتها المتوسطة. "pane e burro" 488 و 488 Spider وهى السيارات التي يريدها الجميع ولا فراري السيارة التي لا يمكن لأحد امتلاكها ، لأنها نادرة للغاية (ففي العام الماضي ، كانت الأخيرة من نوعها وبيعت  بمبلغ 8.3 مليون يورو).

اما عن السيارة جي تي سي 4 لوسو، فهي تعد أول سيارة بها أربعة مقاعد وبها أيضًا محرّك بثماني أسطوانات بشكل V.

وتفسح هذه السيارة الجديده المجال أمام مفهوم جديد كليًّا للسيارات الرياضية من فيراري، وتم تصمميم السيارة التي تتميز بجمالها للسائقين الذين يرغبون في سيارة رياضية ومتعددة المزايا ومناسبة أيضًا للقيادة اليومية. في قلب المركبة نسخة محدّثة من محرّك فيراري الشهيرالمكون من  ثماني أسطوانات بشكل V مع توربو سعة 3.9 لترات بقوّة قصوى تبلغ 610 أحصنة عند 7500 دورة في الدقيقة، مما يضمن تسارعًا ملفتًا، مع عزم أقصى يبلغ 760 نيوتن متر، .وعلى الرغم من هذا الأداء الرائع، يمكن قيادة السيارة لمسافات بعيدة بفضل معدّل استهلاكها الوقود، مما يجعلها مناسبة للقيادة في المدن أو للرحلات الطويلة.

وقد أدى الجمع بين مجموعة الدفع هذه والدفع بالعجلتين الخلفيتين إلى تقليص كبير في الوزن. ومع التوجيه بالعجلات الأربع، تصبح السيارة أرشق وأسرع استجابة.

إلى ذلك، تم دمج نظام التوجيه بالعجلتين الخلفيتين مع النسخة الأحدث من أنظمة التحكم الإلكتروني (نظام التحكّم بالتعليق المغناطيسي الانسيابي SCM-E، وبرنامج التحكّم بالثباتESP 9.0 والجيل الثالث من نظام التحكم بالانزلاق الجانبي SSC3).

ويحافظ تصميم السيارة على نظرة فيراري المبتكرة نفسها لسيارة الستايشن كوبيه التي تحلّى بها الطراز الذي يضمّ محركًا باثنتي عشرة أسطوانة بشكل V، إذ أعطى المصمّمون مفهومًا جديدًا لهذا الشكل من خلال مظهر مبسّط جدًا ومستدقّ يعطيها شكل السيارات ذات القسم الخلفي المائل (fastback).

وتعتبر المقصورة مزيجًا من الأناقة الراقية، التي تتجلى في نوعية الجلود المرموقة، وفي التكنولوجيا المتقدمة، والطابع الرياضي الذي تتميّز به المكوّنات المعدنية أو المصنوعة من ألياف الكربون التي تظهر في غالبية الأحيان في أجهزة التفاعل بين الإنسان والآلة.

وتتميز السيارة بهندسة القمرة المزدوجة المصممة لتحسين تجربة القيادة المشتركة لكل من السائق والراكب.

وتشمل السيارة النسخة الأحدث من نظام المعلومات والترفيه مع شاشة لمسية بالتعريف العالي قياس 10.25 بوصات.
 

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فورد تطرح الإصدار الرابع من سيارتها فوكاس فورد تطرح الإصدار الرابع من سيارتها فوكاس



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فورد تطرح الإصدار الرابع من سيارتها فوكاس فورد تطرح الإصدار الرابع من سيارتها فوكاس



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