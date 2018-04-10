بي إم دبليو تحتفل بمرور 30 عامًا على ميلاد m4 الكابريو بموديل خاص

أطلقت شركة بي إم دبليو الموديل الخاص "Edition 30 Jahre" من سيارتهاM4 الكابريو احتفالا بمرور 30 عاما على تدشينها.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص يتميز من خلال الملامح التصميمية الجديدة؛ حيث يكتسي إطار شبكة المبرد الأمامية على شكل الكلى باللون الأسود، كما يظهر اللون الأسود أيضا على الخياشيم الجانبية، فضلا عن الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة باللون الرمادي الغامق.
ويتوفر الموديل الخاص، الذي يقتصر انتاجه على 300 نسخة فقط، باللونين Macao blue metallic و Mandarin II uni.
وتزدان المقصورة الداخلية للموديل الخاص بتجهيزات جلدية كاملة، مع خيوط حياكة متباينة تتلاءم مع لون الطلاء الخارجي، وتكتمل هذه التجهيزات بأشرطة مصنوعة من ألياف الكربون، وتوقيعات "Edition 30 Jahre" على مخادع الرأس وأشرطة الصعود.
ويتولى دفع السيارة رباعية المقاعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر وبقوة 450 حصان، مع مجموعة عادم رياضية، ومجموعة تعليق M المتوائمة، كما تم تجهيز الموديل الخاص بقفل تفاضلي فعال.
ولم تكشف بي إم دبليو عن سعر الموديل الخاص "Edition 30 Jahre" من سيارتها M4 الكابريو.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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