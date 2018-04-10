بي إم دبليو تحتفل بمرور 30 عامًا على ميلاد m4 الكابريو بموديل خاص

أطلقت شركة بي إم دبليو الموديل الخاص "Edition 30 Jahre" من سيارتهاM4 الكابريو احتفالا بمرور 30 عاما على تدشينها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص يتميز من خلال الملامح التصميمية الجديدة؛ حيث يكتسي إطار شبكة المبرد الأمامية على شكل الكلى باللون الأسود، كما يظهر اللون الأسود أيضا على الخياشيم الجانبية، فضلا عن الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة باللون الرمادي الغامق.

ويتوفر الموديل الخاص، الذي يقتصر انتاجه على 300 نسخة فقط، باللونين Macao blue metallic و Mandarin II uni.

وتزدان المقصورة الداخلية للموديل الخاص بتجهيزات جلدية كاملة، مع خيوط حياكة متباينة تتلاءم مع لون الطلاء الخارجي، وتكتمل هذه التجهيزات بأشرطة مصنوعة من ألياف الكربون، وتوقيعات "Edition 30 Jahre" على مخادع الرأس وأشرطة الصعود.

ويتولى دفع السيارة رباعية المقاعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر وبقوة 450 حصان، مع مجموعة عادم رياضية، ومجموعة تعليق M المتوائمة، كما تم تجهيز الموديل الخاص بقفل تفاضلي فعال.

ولم تكشف بي إم دبليو عن سعر الموديل الخاص "Edition 30 Jahre" من سيارتها M4 الكابريو.