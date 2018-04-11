جنرال موتورز ستُنهي إنتاج شفرولية سبارك

تحدثت مصادر جديدة من كوريا الجنوبية والتي تشرف على تصنيع سيارات جنرال موتورز الصغيرة مثل سبارك، سونيك، و كروز عن إمكانية إيقاف إنتاج سبارك بسبب ضعف المبيعات. وبالتالي تصبح سبارك إحدى السيارات التي يشاع إيقافها مثل سونيك، لتصبح كروز اصغر فئات جنرال موتورز.

بالطبع نم يكون هناك فراغ بين السيارتين، حيث تنوي جنرال موتورز تقديم كروس اوفر تستبدلهم. وبالرغم من سعرها المنخفض، إلا أن شفرولية باعت 22,589 سيارة العام الماضي فقط.

يتوقع بأن نرى بديلة سبارك وسونيك في 2022.