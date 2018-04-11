جنرال موتورز ستُنهي إنتاج شفرولية سبارك

تحدثت مصادر جديدة من كوريا الجنوبية والتي تشرف على تصنيع سيارات جنرال موتورز الصغيرة مثل سبارك، سونيك، و كروز عن إمكانية إيقاف إنتاج سبارك بسبب ضعف المبيعات. وبالتالي تصبح سبارك إحدى السيارات التي يشاع إيقافها مثل سونيك، لتصبح كروز اصغر فئات جنرال موتورز.
بالطبع نم يكون هناك فراغ بين السيارتين، حيث تنوي جنرال موتورز تقديم كروس اوفر تستبدلهم. وبالرغم من سعرها المنخفض، إلا أن شفرولية باعت 22,589 سيارة العام الماضي فقط.
يتوقع بأن نرى بديلة سبارك وسونيك في 2022.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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