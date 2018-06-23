أستون مارتن تكشف عن سيارة سيدان خارقة

كشفت أستون مارتن عن سيارة جديدة من عائلة سيارات Aston Martin Racing أو AMR، والتي بنيت على السيدان الفاخرة رابيد.

اقتداءً بشقيقتها DB11 AMR حصلت رابيد AMR على تصميم مختلف عن السيارة الأساسية يوظف عناصر بسيطة تمنح السيارة مظهراً مختلفاً للغاية، وتبدأ الإضافات بالمقدمة مع مشتت الهواء المصنوع من الكربون فايبر مع شريط باللون الأخضر، وحصلت على كشافات دائرية متناسقة مع الواجهة، وحصلت على جنوط رياضية سوداء قياس 21 إنش.

وتستمر اللمسات الخضراء حول السيارة مع مكابس المكابح وعتبات الأبواب وشريط تزيين يتوسط السيارة من المقدمة للمؤخرة، ويأتي الصدام الخلفي بالكربون فايبر ومخارج العادم الرباعية السوداء لمنح السيارة المظهر الرياضي المطلوب.

لم تتخلى رابيد AMR عن محرك السيارة الاختبارية طبيعي التنفس حيث نجد محرك V12 يطلق 595 حصان للنسخة الأوروبية من السيارة أو 580 حصان للنسخة العالمية، وحصلت السيارة على ناقل حركة محسن يرسل العزم للمحور الخلفي حيث يمكن للسيارة الإنطلاق من 0-100 كم/س خلال 4.4 ثانية فقط، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 330 كم/س وقد حصلت على مكابح كربون فايبر تمكنها من التباطؤ بأمان مهما كانت السرعة.

أضافت أستون مارتن العديد من وسائل الراحة والترفيه تشمل كشافات ضباب أوتوماتيكية ومساحات زجاج أوتوماتيكية وأنظمة أبل كار وأندرويد أوتو ونظام ترفيهي ذو شاشة لمس قياس 6.5 إنش، ويمكن طلب رابيد AMR بعجلة قيادة مطابقة لشقيقتها One-77 مع بدالات كربون فايبر لناقل الحركة، ويمكن الحصول على نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen.

مع كل تلك التجهيزات ومع الإنتاج المحدود بـ 210 نسخ فقط فلن يكون مستغرباً أن تطلقها أستون مارتن بسعر يبدأ من 240,000 دولار، ويزيد بحسب الخيارات الإضافية التي يطلبها نخبة من عملاء أستون مارتن.