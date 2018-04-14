bmw تستثمر 8 مليار دولار في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

أعلنت مجموعة بي إم دبليو "BMW" أنها ستستثمر مبلغ قياسي في أبحاث السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وأبلغت المجموعة أن قيمة الإستثمارات في هذا العام فقط ستصل إلى 8.6 مليار دولار وهي أكثر من المليار دولار التي إستثمرتها في هذا المجال العام الماضي.

وتمتلك بي إم دبليو خطة طموحة للكشف عن 25 سيارة كهربائية بحلول العام 2025، وتسعى الشركة بأن تكون نصف مبيعاتها في ذلك العام لصالح السيارات الكهربائية. ميني التابعة لبي إم دبليو تسير على نفس الخطة كذلك، فالشركة ستبدأ بإنتاج أول سيارة كهربائية لها في العام 2019، وستكون أول سيارة ذاتية القيادة من المجموعة هي iNext عند وصولها للطرق العامة في 2021.