bmw تستثمر 8 مليار دولار في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

أعلنت مجموعة بي إم دبليو "BMW" أنها ستستثمر مبلغ قياسي في أبحاث السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وأبلغت المجموعة أن قيمة الإستثمارات في هذا العام فقط ستصل إلى 8.6 مليار دولار وهي أكثر من المليار دولار التي إستثمرتها في هذا المجال العام الماضي.
وتمتلك بي إم دبليو خطة طموحة للكشف عن 25 سيارة كهربائية بحلول العام 2025، وتسعى الشركة بأن تكون نصف مبيعاتها في ذلك العام لصالح السيارات الكهربائية. ميني التابعة لبي إم دبليو تسير على نفس الخطة كذلك، فالشركة ستبدأ بإنتاج أول سيارة كهربائية لها في العام 2019، وستكون أول سيارة ذاتية القيادة من المجموعة هي iNext عند وصولها للطرق العامة في 2021.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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