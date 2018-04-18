ذكرت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية أكبر شركة للنفط في العالم الاثنين، أنها تتوقع استمرار اعتماد نحو ثلثي السيارات في ألمانيا على محركات الوقود التقليدي في عام 2040.

وأضافت الشركة الأمريكية أن حوالي 20% من السيارات في ألمانيا ستعمل بمحركات كهربائية عام 2040، مشيرة إلى أنه نظرا لاستمرار الطلب على شاحنات نقل البضائع والتي تمثل حوالي ربع حركة المرور، فإن محركات البنزين ستظل حيوية للاقتصاد، وكذلك محركات الديزل (السولار) رغم الجدل المثار حولها.

وأشار "فلوريان بارش" رئيس "إكسون موبيل" في ألمانيا إلى أن الطلب على الطاقة سيقل خلال العقود المقبلة رغم النمو الاقتصادي وذلك بفضل زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وتوقع "بارش" أن الغاز الطبيعي والنفط سيظلان يستحوذان على الجزء الأكبر من سوق الطاقة اعتبارا من 2030 حيث ستزيد الحصة عن 60% من السوق.