ذكرت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية أكبر شركة للنفط في العالم الاثنين، أنها تتوقع استمرار اعتماد نحو ثلثي السيارات في ألمانيا على محركات الوقود التقليدي في عام 2040.
وأضافت الشركة الأمريكية أن حوالي 20% من السيارات في ألمانيا ستعمل بمحركات كهربائية عام 2040، مشيرة إلى أنه نظرا لاستمرار الطلب على شاحنات نقل البضائع والتي تمثل حوالي ربع حركة المرور، فإن محركات البنزين ستظل حيوية للاقتصاد، وكذلك محركات الديزل (السولار) رغم الجدل المثار حولها.
وأشار "فلوريان بارش" رئيس "إكسون موبيل" في ألمانيا إلى أن الطلب على الطاقة سيقل خلال العقود المقبلة رغم النمو الاقتصادي وذلك بفضل زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وتوقع "بارش" أن الغاز الطبيعي والنفط سيظلان يستحوذان على الجزء الأكبر من سوق الطاقة اعتبارا من 2030 حيث ستزيد الحصة عن 60% من السوق.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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