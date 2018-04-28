مايباخ تسير على خطى الشركات العالمية وتعلن عن سيارة suv فارهة

تعتزم شركة مايباخ اقتحام فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV على غرار الشركات العالمية الأخرى بنتلي ورولز رويس؛ حيث أعلنت الشركة التابعة لمرسيدس الألمانية عن تقديم سيارتها الاختبارية مرسيدس مايباخ Vision Ultimate Luxury خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الاختبارية الجديدة تأتي بطول 26ر5 متر، وتعتبر بمثابة توليفة بين سيارات الأراضي الوعرة وموديلات الصالون الفاخرة، وتضم باقة التجهيزات التقنية عجلات قياس 24 بوصة مع كشافات نحيفة بتقنية LED، بالإضافة إلى زعنفة على المحور الطولي، والتي تقسم النوافذ الخلفية على غرار الموديلات الكلاسيكية من عصر الأرت ديكو.
وعلى صعيد الجوانب التقنية تعتمد سيارة مرسيدس مايباخ على مفاهيم مستقبلية؛ حيث يتم دفع سيارة الأراضي الوعرة الجديدة بواسطة أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 550 كيلووات/750 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، ويتم إمدادها بالطاقة الكهربائية عن طريق بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة، تكفي لقطع مسافة تصل إلى 500 كلم، وبعد ذلك يتم إعادة شحن البطارية لمدة خمس دقائق لقطع مسافة 100 كلم أخرى بفصل تقنية الشحن السريع.
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