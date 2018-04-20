معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية
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معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية

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العرب اليوم - معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية

بطارية السيارة
واشنطن - العرب اليوم

هناك خطوات وقواعد يجب أن تتبعها للتعامل مع بطارية السيارة بحذر، ولتجنب أي أعطال وأي تلف داخل الدائرة الكهربائية:-

- لا تفصل (كابل) البطارية أثناء وجود مفتاح تشغيل السيارة في وضع التشغيل وإلا فقد يتم تلف المكونات الكهربائية للسيارة، وخاصة الإلكترونية منها.

- لا تقم بتوصيل طرفي كابل البطارية بجزء معدني، لأن ذلك يتسبب في رفع درجة حرارة البطارية بصورة زائدة عن اللازم، مما يتسبب في تلف مكونات البطارية الداخلي.

- لا تدخن بالقرب من البطارية أو تقربها من النار، لأن هذا قد ينتهي إلى انفجار نتيجة اشتعال الغاز الذي يتولد داخل البطارية نظرا لأنه غاز سريع الاشتعال.

- في حال لاحظت استمرار إضاءة لمبة البطارية مع فتح "الكونتاكت" وبعد تشغيل المحرك، فهذه إشارة على وجود عطل بدائرة الشحن إما أن تكون البطارية لا تستقبل الشحن لوجود عيب داخلي بها، أن الدينامو لا يعطي الفولت المطلوب لشحن البطارية بسبب عيب داخلي به، أو أن سير الدينامو مرتخي وغير مشدود أو مقطوع، أو  وجود عطل بمنظم الشحن، وفي هذه الحالة يجب استشارة كهربائي سيارات بشكل سريع لعدم تضاعف الأزمة.

- في حال إصرارك على توصيل بطاريتك بأخرى خاريجية بهدف تنشيطة يجب مراعاة ترتيب الخطوات التالية لتلاشي أي تلف في الوحدات الإلكترونية بالسيارة، وتبدأ الخطوات بتوصيل طرف أحد الكابلات بالطرف الموجب لبطارية سيارتك (البطارية ضعيفة الشحن) أولاً ثم يوصل طرفه الآخر بالقطب الموجب للبطارية الخارجية، ثم يوصل أحد طرفي الكابل الآخر بالقطب السالب للبطارية الخارجية، وطرفه الآخر بالطرف السالب لبطارية سيارتك.

- في حال  تغير أو إصلاح أي أجزاء كهربائية بالسيارة عليك نزع كابل "قطاش" البطارية السالب من مكانه تجنباً لعدم حدوث قصر كهربائى بالدوائر الكهربائية بالسيارة، وكذلك عند تغير البطارية فيجب أولاً نزع الكابل (القطاش) السالب ثم نزع الكابل (القطاش) الموجب، وقبل نزع أى من كابل البطارية، يجب التأكد أولاً من أن مفتاح الإشعال (الكونتاكت) في وضع الغلق، وأن جميع مفاتيح الأنوار مغلقة.

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معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية



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معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية معلومات عن بطارية السيارة لتجنب تلف الدائرة الكهربائية



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