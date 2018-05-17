تعرف على مواصفات رولزرويس كولينان 2019

تعتبر سيارة X-Tomi Design رولزرويس كولينان 2019 الجديدة الفاخرة أول سيارات الشركة الإنجليزية متعددة الاستخدامات، فهي تأتي بمحرك بشاحنين توربينيين من فانتوم، كما أنها تستطيع السير في المناطق الوعرة.

وبها صادمين من البلاستيك باللون الأسود أمامي وخلفي، شبكة تهوية من البلاستيك، والمرايا الجانبية، ومقابض الأبواب باللون الأسود، والمصابيح الأمامية الهالوجين، فضلا عن عجلات من الصلب، أما كولينان سبورت فتبدو أكثر جدوى في العالم الحقيقي، لأنها تحتوي على تعليق منخفض، إطارات أقل اثارة، وتطعيمات سوداء لامعة بالنوافذ.

وجاءت في صورة كوبيه مثيرة للاهتمام على أقل تقدير، وعلى الجانب الآخر، فإن النسخة المكشوفة تبدو خارج هذا العالم وبعيدة عن معايير سلامة السيارات التي تم فرضها في هذا العصر، كما قدم كولينان في صورة بيك أب كوبيه وبيك أب مقصورة مزدوجة.

ويبلغ سعر كولينان في الواقع 325.000 ألف دولار، وتأتي في مستوى أعلى من موديل جوست الذي يبلغ سعره (311.900 دولار)، وواريث بسعر ( 320.500 دولار) ولكن موديلي دون وفانتوم يتفوقان عليها في السعر بواقع (346.300 دولار) و(417.825 ألف دولار) وهو أمر جيد تماماً بالنظر إلى الطبيعة الحصرية لهذين الطرازين.