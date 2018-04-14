حصدت «فولفو XC60» لقب «لجنة تحكيم سيارة العام» من قبل لجنة حكام جوائز «سيارة العام في الشرق الأوسط»، خلال الحفل السنوي للكشف عن أسماء الفائزين بها، والذي تزامن مع معرض أبوظبي الدولي للسيارات.

وحازت «XC60» جائزة «فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الفخمة المتوسطة الحجم»، في حين تربّعت «XC40» على قمة فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الصغيرة الحجم.

وقال جيسوس فرنانديز دي ميسا، مدير عام مستوردي فولفو في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: جائزة سيارة العام في الشرق الأوسط، وأيضاً جوائز فئتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تثبت أن فولفو للسيارات تمتلك القدرات التصميمية الملائمة والأداء المتميز، إضافة إلى إمكانات الاتصال بشبكة الإنترنت ومختلف التقنيات المساعدة التي تستقطب العملاء في المنطقة التي تعتبر سوقاً مهماً لنا. كانت «XC60» حصدت جائزة سيارة العام المرموقة في أميركا الشمالية»، إضافة إلى الجائزة العالمية على هامش معرض نيويورك للسيارات.

وفازت «XC40» بلقب سيارة العام الأوروبية في معرض جنيف الدولي للسيارات منذ بضعة أسابيع.