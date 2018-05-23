ستصل هيونداي فيلوستر إلى الأسواق قبل نهاية النصف من العام، وقد كشف هيونداي عن سعر السيارة في الولايات المتحدة مع وصول السيارة هناك.
ستتوفر فيلوستر بفئتها الأساسية بمحرك 2.0 لتر ينتج 147 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي وستتوفر بسعر 19,385 دولار ما يعادل 72,700 ريال، أما فئة تيربو والتي تحمل محرك تيربو ينتج 201 حصان وبناقل حركة يدوي كذلك فسوف تأتي بسعر 23,785 دولار ما يعادل 89,000 ريال ويصل سعر الفئة الأعلى Turbo Altimate بناقل حركة ثنائي الكلتش إلى 28,150 دولار أي ما يعادل 105,500 ريال.
يتوقع أن نشاهد فرق طفيف بالأسعار حينما تصل السيارة إلى السوق المحلي قبل نهاية الهام.
GMT 00:20 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوهينيسي تعمل على تحقيق سرعة 482+ كم/س
GMT 00:11 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوقوة لامبورجيني هوراكان المعدلة تصل إلى 3500 حصان
GMT 00:05 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوبي إم دبليو تستعرض "M850i" قبل الكشف عنها الشهر المقبل
GMT 00:03 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوهيونداي تُطلق جيل جديد من سيارات "Kona" محركات توربينية
GMT 00:00 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوسيارة "هوندا NSX Type R" قادمة في 2019 بقوة 641 حصان
حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
أرسل تعليقك