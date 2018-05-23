ستصل هيونداي فيلوستر إلى الأسواق قبل نهاية النصف من العام، وقد كشف هيونداي عن سعر السيارة في الولايات المتحدة مع وصول السيارة هناك.

ستتوفر فيلوستر بفئتها الأساسية بمحرك 2.0 لتر ينتج 147 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي وستتوفر بسعر 19,385 دولار ما يعادل 72,700 ريال، أما فئة تيربو والتي تحمل محرك تيربو ينتج 201 حصان وبناقل حركة يدوي كذلك فسوف تأتي بسعر 23,785 دولار ما يعادل 89,000 ريال ويصل سعر الفئة الأعلى Turbo Altimate بناقل حركة ثنائي الكلتش إلى 28,150 دولار أي ما يعادل 105,500 ريال.

يتوقع أن نشاهد فرق طفيف بالأسعار حينما تصل السيارة إلى السوق المحلي قبل نهاية الهام.