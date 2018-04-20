صممت سيارة "تويوتا كورولا" اليابانية بمصابيح أمامية مأخودة من مصابيح الهاتشباك، كما تم تصميمها على قاعدة عجلات TNGA من الهاتشباك ايضًا، وزودت السيارة بمصابيح خلفية حادة.

وزودت السيارة بمحرّك الهاتشباك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع أي من ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة آلي متغير.