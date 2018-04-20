luka ev الكوبيه سيارة كهربائية بمظهر كلاسيكي رائع

كشفت شركة "إم في موتورز" التشيكية عن سيارتها Luka EV الكوبية الكهربائية، فتمتاز السيارة بمظهرها الكلاسيكي الرائع.

فالسيارة ثنائية المقاعد تعتمد على نظام دفع كهربائي خالص مكون من أربعة محركات كهربائية على صرة العجلات يولد كل واحد منها 12.5 كيلووات، وبقوة إجمالية 50 كيلووات/68 حصان.

وبفضل الهيكل المصنوع من الألومنيوم يبلغ وزن السيارة 800 كجم فقط، وهو ما ينعكس على استهلاك السيارة للتيار؛ حيث يبلغ مدى السير 300 كلم، بعدها يلزم شحن بطارية السيارة مرة أخرى، والذي يستغرق ساعة حتى 80% من سعتها.

وتنطلق الكوبيه الكهربائية بسرعة قصوى 146 كلم/س، في حين تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.6 ثانية، كما ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة Luka EV الجديدة إلى حوالي 30 ألف يورو.