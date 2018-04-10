كشف تقرير عن خطط ألفا روميو بالعمل على جوليا كوبيه جديدة بفئتين، ستكون الفئة الأساسية بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 345 حصان والفئة الأعلى بمحرك V6 ثنائي التيربو سعة 2.9 لتر بقوة 641 حصان.

كما كشف التقرير أنه من الممكن إطلاقها بإسم جوليا GTV بدلاً من كوبيه، ومن الخطط المطروحة لدى الشركة إطلاق فئة هجينة بمحرك كهربائي، وستكون جوليا كوبيه الجديدة مخصصة لمنافسة كل من بي إم دبليو M4، أودي RS5 ومرسيدس C63 S AMG كوبيه.