كشف تقرير عن خطط ألفا روميو بالعمل على جوليا كوبيه جديدة بفئتين، ستكون الفئة الأساسية بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 345 حصان والفئة الأعلى بمحرك V6 ثنائي التيربو سعة 2.9 لتر بقوة 641 حصان.
كما كشف التقرير أنه من الممكن إطلاقها بإسم جوليا GTV بدلاً من كوبيه، ومن الخطط المطروحة لدى الشركة إطلاق فئة هجينة بمحرك كهربائي، وستكون جوليا كوبيه الجديدة مخصصة لمنافسة كل من بي إم دبليو M4، أودي RS5 ومرسيدس C63 S AMG كوبيه.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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