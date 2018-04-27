انتقلت شركة رولز رويس البريطانية رفقة القناة الشهيرة National Geographic، إلى إمارة دبي لاختبار أول SUV لديها.
تبني رولز رويس آمالاً كبيرة على كولينان الجديدة كلياً، وذلك في وسط الانتقال الكبير إلى فئات الـ SUV في جميع الأسواق العالمية، لذلك تود رولز رويس أن تتأكد من جاهزية سيارتها لجميع الطرقات والبيئات والظروف المتوقعة، وأشهرها هي حرارة منطقة الخليج العربي ورماله الناعمة. تظهر كولينان في الفيديو وهي تحارب الرمال بكل قوة ولا يبدو أن هنالك شيء قادر على إيقافها حيث تسير بسلاسة خلالها.
ستكشف رولز رويس عن كولينان في وقت لاحق قبل نهاية هذا العام، حيث ستأتي على قاعدة عجلات رولز رويس الجديدة، والتي تشاركها مع فانتوم الجديدة كلياً، كما ستشاركها محرك 6.75 لتر V12 أيضاً، وبالطبع ستقدم رولز رويس كولينان كأفخم SUV على الإطلاق.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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