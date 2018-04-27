انتقلت شركة رولز رويس البريطانية رفقة القناة الشهيرة National Geographic، إلى إمارة دبي لاختبار أول SUV لديها.

تبني رولز رويس آمالاً كبيرة على كولينان الجديدة كلياً، وذلك في وسط الانتقال الكبير إلى فئات الـ SUV في جميع الأسواق العالمية، لذلك تود رولز رويس أن تتأكد من جاهزية سيارتها لجميع الطرقات والبيئات والظروف المتوقعة، وأشهرها هي حرارة منطقة الخليج العربي ورماله الناعمة. تظهر كولينان في الفيديو وهي تحارب الرمال بكل قوة ولا يبدو أن هنالك شيء قادر على إيقافها حيث تسير بسلاسة خلالها.

ستكشف رولز رويس عن كولينان في وقت لاحق قبل نهاية هذا العام، حيث ستأتي على قاعدة عجلات رولز رويس الجديدة، والتي تشاركها مع فانتوم الجديدة كلياً، كما ستشاركها محرك 6.75 لتر V12 أيضاً، وبالطبع ستقدم رولز رويس كولينان كأفخم SUV على الإطلاق.