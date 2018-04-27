تبني شيفروليه الكثير من الآمال على كورفيت ZR1، فقد وضعت الشركة الأمريكية كل ما تملكه من تقنيات وقوة وهندسة فيها، ويبدو أنها لم تخيب الظن حيث تمكنت من الوصول إلى سرعة 345.81 كم/س رسميًا.

أخذت شيفروليه سيارتها إلى حلبة Papenberg في ألمانيا لتجربها، وتمكنت عبر محركها V8 سوبرتشارج من الوصول إلى سرعة بلغ 214.88 ميل/س ما يعادل 345.81 كم/س وهو رقم مميز للسيارة الأمريكية، ويجعلها أقوى كورفيت في تاريخ السيارة العريقة. هذا الرقم أكبر من الرقم الرسمي الذي رافق كورفيت ZR1 لحظة الكشف عنها حيث قالت شيفروليه أن سرعتها القصوى ستكون 337 كم/س، وهو أمر يحسب لها.

بذكر أن كورفيت ZR1 تحمل محرك LT5 V8 سوبرتشارج بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 755 حصان المحرك الذي ظهر للمرة الأولى في 2009 على كورفيت ZR1 ومن ثم في جيله الثاني مع Z06 في العام 2015 سيعمل جنباً إلى جنب مع ناقل حركة يدوي مكون من 7 سرعات، أو للمرة الأولى في تاريخ فئة ZR1 سيعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.