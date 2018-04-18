سيارات الكروس أوفر تهدد بقاء شيفروليه كروز

تهدد شعبية سيارات الكروس أوفر، بقاء سيارات السيدان، حيث تضع مستقبلها في خطر، كذلك شيفروليه كروز السيدان التي تتوفر بموديل الهاتشباك.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن شركة جنرال موتورز الأمريكية، المتخصصة في تطوير وصناعة السيارات ستقوم بتقليل عدد العمالة في مصنعها بولاية أوهايو بعدد 1500 عامل، بداية من منتصف يونيو القادم، لتناقص الطلب على كروز.
وبيعت 184.000 سيارة كروز العام الماضي، مما يشير إلى أنه لا يعد رقمًا كبيرًا، وذلك لحدوث انخفاض بقيمة 23% مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة.
وقد تكون هذه نهاية لشيفرولية كروز، خاصة بعد الكشف عن فورد فوكس السيدان والهاتشباك الجديدة. كما أن فورد فييستا خسرت شعبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وستستمر كروز في الأسواق لفترة تتراوح لعامين إلى ثلاثة أعوام، قبل اتخاذ قرار إيقاف إنتاجها.
GMT 00:34 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانفولكس فاجن تعلن عن اسعار ومواصفات " Touareg"
GMT 00:30 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسكودا تكشف عن النسخة المصغرة من "كودياك"
GMT 00:25 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانكيا تعلن عن إطلاق موديل خاص من " Ceed"
GMT 00:21 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانرسميًا وكيل متسوبيشي يعلن عن طرح 5 فئات من "إكليبس"
GMT 00:16 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساننظام "القيادة الآلي" يجبر تيسلا على وقف إنتاج سيارتها "موديل 3"
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك