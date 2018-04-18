سيارات الكروس أوفر تهدد بقاء شيفروليه كروز

تهدد شعبية سيارات الكروس أوفر، بقاء سيارات السيدان، حيث تضع مستقبلها في خطر، كذلك شيفروليه كروز السيدان التي تتوفر بموديل الهاتشباك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن شركة جنرال موتورز الأمريكية، المتخصصة في تطوير وصناعة السيارات ستقوم بتقليل عدد العمالة في مصنعها بولاية أوهايو بعدد 1500 عامل، بداية من منتصف يونيو القادم، لتناقص الطلب على كروز.

وبيعت 184.000 سيارة كروز العام الماضي، مما يشير إلى أنه لا يعد رقمًا كبيرًا، وذلك لحدوث انخفاض بقيمة 23% مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة.

وقد تكون هذه نهاية لشيفرولية كروز، خاصة بعد الكشف عن فورد فوكس السيدان والهاتشباك الجديدة. كما أن فورد فييستا خسرت شعبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستستمر كروز في الأسواق لفترة تتراوح لعامين إلى ثلاثة أعوام، قبل اتخاذ قرار إيقاف إنتاجها.​