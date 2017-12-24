تونس تعلن تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية

قررت تونس، الأحد تعليق رحلات شركة طيران الامارات، "من وإلى تونس" في خطوة هدفها الرد على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الامارات خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الحكومة الاماراتية، الاحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الامارات خلال الأيام الماضية مرده "معلومة أمنية".