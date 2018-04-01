ملوك وأمراء بريطانيا وإسبانيا يحتفلون بعيد الفصح

احتفلت العائلة الملكية فى بريطانيا، اليوم الأحد، بعيد الفصح، حيث حضر الاحتفالات جميع أفراد العائلة وعلى رأسهم الملكة إليزابيث الثانية، إضافة إلى الأمير وليام، والأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، هذا إلى جانب الأميرة البريطانية آن، والأميرة رويال، والأميرة البريطانية يوجينى من يورك.
وكان الحال كذلك فى المملكة الإسبانية، حيث احتفلت العائلة الملكية بقداس عيد الفصح فى بالما دى مايوركا، والذى حضره الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيسيا، إضافة إلى والده الملك السابق خوان كارلوس الأول، وزوجته الملكة السابقة صوفيا، كذلك حضرت الأميرة ليونور والأميرة صوفيا، ابنتا الملك فيليب.
يأتى هذا فيما يحتفل مسيحيو العالم، اليوم الأحد، بقداس عيد الفصح، حيث تتوافد حشود الأقباط على الكنائس فى مختلف البلدان لأداء الصلوات، وتأتى احتفالات المسيحيين فى جميع أنحاء العالم بالأسبوع المقدس، لإحياء ذكرى صلب يسوع المسيح، مما أدى إلى قيامته فى عيد الفصح.
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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