إغلاق متنزه في بريطانيا يوم عيد الفصح بعد وفاة طفلة

أغلق متنزه سفاري في مدينة ويست ميدلاندز البريطانية، اليوم الأحد، بعد وفاة طفلة عمرها شهران جراء أزمة قلبية.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الشرطة والإسعاف ومروحية لخدمات الطوارئ سارعت إلى موقع الحادث فى متنزه ويست ميدلاند فى عيد الفصح بعد بلاغات عن معاناة أحد الزوار من وعكة صحية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إخلاء المتنزه من الزوار قبل فترة وجيزة من منتصف النهار ، بينما تم نقل الطفلة عبر المروحية إلى المستشفى قبل أن تعلن الشرطة وفاتها.

وتقدم مفتش الشرطة المحلية جيورجيت سينج بالتعازى لأسرة الطفلة وشكره للزوار على تفهمهم وتعاونهم أثناء الحادث ، مشيرا إلى أنهم لا يشتبهون فى الواقعة جنائيا حتى الآن ، مطالبا باحترام خصوصية عائلة الطفلة.

جدير بالذكر أن متنزه السفارى كان مزدحما مع خروج العائلات لقضاء عطلة عيد الفصح سويا فى المتنزهات والأماكن العامة.