إغلاق متنزه في بريطانيا يوم عيد الفصح بعد وفاة طفلة

أغلق متنزه سفاري في مدينة ويست ميدلاندز البريطانية، اليوم الأحد، بعد وفاة طفلة عمرها شهران جراء أزمة قلبية.
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الشرطة والإسعاف ومروحية لخدمات الطوارئ سارعت إلى موقع الحادث فى متنزه ويست ميدلاند فى عيد الفصح بعد بلاغات عن معاناة أحد الزوار من وعكة صحية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إخلاء المتنزه من الزوار قبل فترة وجيزة من منتصف النهار ، بينما تم نقل الطفلة عبر المروحية إلى المستشفى قبل أن تعلن الشرطة وفاتها.
وتقدم مفتش الشرطة المحلية جيورجيت سينج بالتعازى لأسرة الطفلة وشكره للزوار على تفهمهم وتعاونهم أثناء الحادث ، مشيرا إلى أنهم لا يشتبهون فى الواقعة جنائيا حتى الآن ، مطالبا باحترام خصوصية عائلة الطفلة.
جدير بالذكر أن متنزه السفارى كان مزدحما مع خروج العائلات لقضاء عطلة عيد الفصح سويا فى المتنزهات والأماكن العامة.
GMT 20:56 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانملوك وأمراء بريطانيا وإسبانيا يحتفلون بعيد الفصح
GMT 20:33 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانالرومانيون ثاني أكبر المجموعات السياحية في بلغاريا
GMT 20:29 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانتسيير أول خط طيران مباشر بين بروكسل وهونج كونج
GMT 12:25 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانمقتل وإصابة 5 متزلجين إسبان إثر انهيار جليدي في سويسرا
جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
أرسل تعليقك