5 وجهات قريبة من دبي لممارسة التزلج على الجليد وتسلق الجبال

تعرف إلى أبرز الوجهات المشهورة لأنشطة التزلج على الجليد وتسلق الجبال، والتي تستغرق نحو أربع ساعات طيران عن دولة الإمارات وفقاً لـ«شركة فلاي دبي».

بلغاريا

يتمتع إقليم البلقان في بلغاريا بتضاريس مختلفة ترضي مختلف الأذواق، ففضلاً عن ساحلها الجميل، فإن بلغاريا تعرف ببيئتها الجبلية وقممها الشامخة. وتُعد «بانسكو» التي تضج بأجوائها الصاخبة حالياً أكبر منتجع للتزلج في بلغاريا.

إلا أنه يوجد كذلك خيار آخر أكثر هدوءاً إذا كنتم تفضلون قضاء وقت ممتع في منطقة أقل صخباً وازدحاماً، إذ يمكنكم السفر إلى «بوروفتس» عبر مطار صوفيا. وتقع هذه المنطقة على المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال ريلا، وتضم العديد من المطاعم وأماكن الإقامة.

صربيا

تمتد صربيا على الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البلقان، وتضم مجموعة واسعة من منتجعات التزلج على الجليد. كما أن هناك رحلات مباشرة من دبي إلى مطار بلغراد في صربيا ثلاث مرات أسبوعياً. ويضم منتجع «كوباونيك» مرتفعات يراوح ارتفاعها بين 1056 و2017 متراً. ويوفر المنتجع 24 مصعداً للمتزلجين. ويمتد المنتجع حول قمة «بانسيسيف» التي تعد أعلى قمة في سلسلة «جبال كوباونيك». أما «ستارا بلانينا/‏‏‏بابينزوب» فهي أعلى نقطة في جبال البلقان، وتقع على مقربة من بلدة «كنجازيفاك»، وتوفر لزوارها مسارات تزلج تجاوز 13 كيلومتراً، إضافة إلى «تلفريك».

كليمنجارو ــ تنزانيا

تسلّق ما مسافته 5895 متراً صعوداً نحو قمة جبل «كليمنجارو» المكسوّة بالثلوج، وهو أعلى جبل في إفريقيا. وهنا اختبر كل الأنظمة البيئية المتوافرة أثناء رحلتك، بدءاً من الأنهار الثلجيّة والصحارى، مروراً بالأراضي البرية، ووصولاً إلى الأدغال الاستوائية، قبل أن تصل إلى قمّة «ماوينسي» و«كيبو».

يستقطب «كليمنجارو» المتسلقين المتمرّسين، ويجذب أكثر من 50 ألف متسلّق سنوياً. وينصح بالتوجه إلى تنزانيا في الفترة من سبتمبر إلى مارس من كل عام لغايات النشاطات الجليدية، وتستغرق هذه الرحلة نحو تسعة أيام. وحالما تنتهي من تسلّق «كليمنجارو»، حلّق باتجاه جزيرة «زنجبار» المجاورة.

إفرست ــ نيبال

اختبر أعلى قمة جبل في العالم حين تتسلق معسكر قاعدة جبل «إفرست» ذائع الصيت. وستكتشف مناظر مهيبة أثناء ترحالك، إذ ستتمكن من تأمل الغابات المورقة، وبلدات «شيربا» والأنهر الثلجية الخلّابة. ينصح بالانطلاق في هذه الرحلة بين شهري مارس ومايو، أو بين شهرَي سبتمبر وديسمبر، لتجنب موسم الرياح الموسمية.

«كي 2» ــ باكستان

اختبر روعة المناطق الجبلية في الباكستان، وانطلق في رحلةٍ جليدية عبر الأنهر العذبة، والأنهر الجليديّة وجبلَي «بايجو» و«كي 2» هرميي الشكل، والمكوّنين من الجرانيت، يلائم الترحال على هذا الجبل المتسلقين المتمرسين فقط، أمّا الوقت الأمثل لتسلّقه فهو بين شهرَي يونيو وأغسطس من كل عا