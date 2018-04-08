أبرز 5 وجهات سياحية تصلها من دبي في أقل من 4 ساعات

خلال الوقت الذي تقضيه في تناول وجبتك وأنت تشاهد التلفاز، يمكنك أن تكون في رحلة سياحية، سواء إلى آسيا أو أوروبا. إذا أعجبتك الفكرة فهذه قائمة مقدمة من خبراء السفر في «شركة هوليداي مي لخدمات السفر» لأبرز خمس وجهات لا تجاوز فترة الوصول إليها أربع ساعات من دبي بالطائرة.

1. عمان ــ الأردن (ثلاث ساعات و15 دقيقة تقريباً): تشتهر العاصمة الأردنية عمان بقلعتها، ومسرحها الروماني، ومتاحفها وطعامها الشهي. وعند اختيارك للسياحة في عمان، لا تنسَ زيارة مدينة البتراء القديمة، إذ يمكنك التجول في المقابر التاريخية والمعالم الأثرية المحفورة في الصخور الحمراء. ويقع في جنوب الصحراء «وادي رم»، الذي كان مسرحاً لفيلم الممثل «مات ديمون» الأخير The Martian أو «المريخي»، نظراً لتشابه تضاريس هذا الوادي بتضاريس سطح المريخ والقمر.

2. باكو ــ أذربيجان (ثلاث ساعات تقريباً): تعد باكو أكبر مدينة في بحر قزوين، وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية، مثل موقع Maiden Tower المدرج في قائمة منظمة «يونيسكو» للتراث العالمي، ومنطقة التسوق المحلية في Teze Bazar. ويمكن للزائر الاستمتاع بالسير لكيلومترات عدة على طول «بولفارد بريموريسكاي» المطل على شاطئ بحر قزوين. وفي يونيو 2016، اشتهرت حلبة «بولفار» بعد استضافتها لسباق «فورمولا1 الجائزة الكبرى».

3. دلهي ــ الهند (ثلاث ساعات و30 دقيقة تقريباً): الهند بلد لا يشبه أي ثقافة أخرى من حيث الطاقة والمرح والألوان. وتمتلك العاصمة نيودلهي العديد من المعالم الجميلة مثل حصن دلهي الكبير، و«قبر همايون»، و«معبد اللوتس» و«جانتار مانتير»، فضلاً عن «تاج محل»، كما يمكن للزائر أن يستمتع بالمطبخ الهندي وأصنافه المتعددة.

4. صلالة ــ عُمان (ساعة و50 دقيقة تقريباً): برحلة لا تتجاوز ساعتين، يمكنك الاستمتاع بالسياحة في ثاني أكبر مدينة في عُمان، وهي صلالة المطلة على البحر العربي. وأفضل توقيت لزيارة هذه المدينة هو بين (يونيو وسبتمبر)، حيث الأمطار التي تحيط بالصحراء، والجبال، مثل «وادي دربات» الزاخر بمناظر طبيعية خضراء وشلالات رائعة. وتغري الشواطئ ومياه البحر الزرقاء السياح بالتمتع بأشعة الشمس وتناول الموز الطازج، وجوز الهند، وفاكهة البابايا.

5. يريفان ــ أرمينيا (ثلاث ساعات و15 دقيقة تقريباً): تعد يريفان أكبر مدن أرمينيا وعاصمتها. وتقع على ضفاف نهر «هرازدن» أكبر أنهار أرمينيا. ولمنطقة يريفان تاريخ عريق غارق في القدم، إذ إنها استوطنت في القرن الرابع ما قبل الميلاد، وبنيت فيها تحصينات عدة.

ويمكن للزائر التجول في المدينة ومشاهدة هذا التاريخ القديم، أو الاسترخاء في الهواء الطلق في إحدى مناطقها الشعبية. تشتهر يريفان بثقافتها وفنونها، إذ تقام العديد من الحفلات الموسيقية والعروض التي تناسب السياح.