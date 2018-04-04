طرح فيلا في كاليفورنيا للبيع بـ 12.9 ملايين دولار

عرضت فيلا في ولاية كاليفورنيا الأميركية للبيع مقابل 12.9 ملايين دولار، وتأتي كاملة مع طاولة عشاء تعود لخمسينات القرن العشرين، وكهف نبيذ، ومرآب يتسع لـ100 سيارة، وتقع فيلا "Villa De Madre" على بعد 20 دقيقة فقط من نابا وتنتشر على مساحة 24000 قدم مربع. وبالإضافة إلى المنزل الرئيسي فإنها تتضمن منزلا ريفيا مكونا من أربع غرف نوم، ومرأبين للسيارات و63 فدانًا من مزارع الكروم.
ووفقا لوكلاء العقارات في شركة "باسيفيك يونيون" الذين يقومون بإدراج العقار للسوق العقارية، تم تصميمه وتزيينه بأسلوب أوروبي مع الأعمال الفنية على الجدران المستوحاة من مدينة البندقية الإيطالية.
يتم استقبال الزوار عند المدخل الرئيسي بواسطة أروقة من الأقواس والأعمدة بالإضافة إلى مدفأة ضخمة من الرخام، وفي غرفة المعيشة توجد سقوف عالية وكذلك درج مزدوج متعرج مع ثريا ذهبية معلقة بالسقف.
يضم مكان الإقامة أيضا مسبحا داخليا مع حظائر منفصلة إذ تتوفر مساحة للسيارات، وقد تم تزيينها على طراز خمسينات القرن العشرين مع واجهات أوروبية عصرية بالإضافة إلى نافورة كبيرة.
تم إدراج العقار أيضا في السوق المفتوحة عام 2010 عندما أراد البائع إدراجه بمبلغ 22 مليون دولار.
وأخبر وكيل العقار بيل دويل من شركة SFGate، أن أي مُشترٍ يستقطب المنزل سيحصل على صفقة جيدة مقابل 12.9 ملايين دولار
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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