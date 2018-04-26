الدفاع المدني بالقصيم يستقبل المتضررين جراء الأمطار

دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل ، المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الأمطار والعواصف على منطقة القصيم اليوم، لإحضار وثائق تأمين على ممتلكاتهم المتضررة لمقر إدارة الدفاع المدني ببريدة .

وأكد أبا الخيل أن المتضررين الذي لا يملكون تأمين على ممتلكاتهم ، سيشكل لهم لجان متخصصة يوم الأحد المقبل بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .