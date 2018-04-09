أمطار على مدينة نجران

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من مدينة نجران.
جعلها الله سقيا خير وبركة ، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 23:24 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانأمطار على منطقة مكة المكرمة
GMT 12:41 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالأرصاد ومدني الطائف ينبهان من سحب رعدية ممطرة
GMT 06:22 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانأمطار على منطقة نجران
GMT 06:13 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأحد في المملكة السعودية
GMT 19:43 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة الباحة
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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