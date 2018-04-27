برودة مياه المحيط الهادئ تدمر الشعاب المرجانية على سواحل اليابان

أكد وزير البيئة اليابانى يوتو تاكاهاشى أن جزءا من الشعاب المرجانية على السواحل اليابانية تعرض للتدمير بسبب انخفاض حرارة مياه المحيط الهادئ، مضيفا أن نحو 90% من الشعاب آخذ لونها إلى الأبيض، وهو ما يعنى وفاتها في ستة مناطق على امتداد الشواطئ اليابانية المطلة على المحيط الهادئ.

وأرجع وزير البيئة الياباني السبب في ذلك إلى تغيير اتجاه التيار المعروف باسم /كوروشيو/، وتراجع دوره في جذب المياه الساخنة الاستوائية تجاه الشمال، وهو ما يعنى ارتفاع معدل برودة مياه المحيط الهادئ في هذه السواحل.

يذكر أن الشعاب المرجانية تحافظ على التنوع البيئي على الشواطئ .