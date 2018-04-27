برودة مياه المحيط الهادئ تدمر الشعاب المرجانية على سواحل اليابان

أكد وزير البيئة اليابانى يوتو تاكاهاشى أن جزءا من الشعاب المرجانية على السواحل اليابانية تعرض للتدمير بسبب انخفاض حرارة مياه المحيط الهادئ، مضيفا أن نحو 90% من الشعاب آخذ لونها إلى الأبيض، وهو ما يعنى وفاتها في ستة مناطق على امتداد الشواطئ اليابانية المطلة على المحيط الهادئ.
وأرجع وزير البيئة الياباني السبب في ذلك إلى تغيير اتجاه التيار المعروف باسم /كوروشيو/، وتراجع دوره في جذب المياه الساخنة الاستوائية تجاه الشمال، وهو ما يعنى ارتفاع معدل برودة مياه المحيط الهادئ في هذه السواحل.
يذكر أن الشعاب المرجانية تحافظ على التنوع البيئي على الشواطئ .
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أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
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