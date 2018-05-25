محطة صلالة بعمان تسجل أعلى نسبة هطول أمطار في الكرة الأرضية

سجلت محطة صلالة بسلطنة عمان، أعلى نسبةة هطول أمطار على وجه الكرة الأرضية وبلغت 278 مم ، والكمية في ازدياد بسبب إعصار مكونو.

وأكد المقدم فيصل بن سالم الحجرى رئيس المكتب التنفيذى للجنة الوطنية للدفاع المدنى، على أن تأثيرات الحالة المدارية أصبحت واضحة من خلال التوقعات والتى تتمثل فى ارتفاع منسوب المياه والرياح الشديدة وتعاظم فى أمواج البحر.

وأشار الحجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية للدفاع المدنى، إلى أن المرحلة الحالية والتي تسبق دخول الحالة المدارية الى اليابسة تعول على التوعية العامة والإخلاء.

وأوضح، أن للإعلام دورًا كبيرًا في إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين والمقيمين، وإن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة قامت بعملية الإخلاء وتوفير مراكز للإيواء مزودة بكافة المستلزمات الضرورية، حيث تم إجلاء 10 آلاف شخص من محافظتي ظفار والوسطى .

ومن جانبه قال ماجد بن خالد البلوشي من قطاع الاتصالات، إنه تم تفعيل خطة الطوارئ والوقوف على جاهزية شبكات الاتصالات للمشغلين خلال الحالة المدارية وبعد انتهائها،كما وجهت هيئة تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات الى تفعيل خاصية التجوال المحلي في محافظة ظفار.

وأشار البلوشي إلى أنه جراء انقطاع التيار الكهربائى فى ضلكوت ورخيوت تأثرت شبكات الاتصالات ، كما حدث خلل واحد في محطة واحدة وتم إصلاحه من قبل الفريق المختص.