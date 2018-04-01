فرنسا العاصمة العالمية للتنوع البيولوجي في 2019

يستضيف وزير البيئة و التضامن الفرنسي نيكولا هولو في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو 2019، الدورة السابعة للتنوع البيولوجي، والخدمات البيئة والتي تستهدف التصديق على أول تقيم دولي عن التنوع البيولوجي ، وتعد الدورة بمثابة تحضير وإعداد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في فرنسا في 2020.
وكشف الوزير عن أهمية المؤتمر خاصة بعد انقراض الحيوانات والنباتات وانجراف الأراضي ، وبعد زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثيره على هذا التنوع البيولوجي، وهي الظواهر التي حذرت اتفاقية باريس 2015 من خطورتها .
وكانت الدورة السادسة قد عقدت في كولومبيا، وحذرت - في توصياتها - من انقراض للكائنات الحية منذ انقراض الأول الديناصورات منذ 65 مليون سنة والانقراض السادس الذي تعرضت له الكائنات الحية منذ 500 مليون سنة.
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