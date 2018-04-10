خمسة مصابين في زلزال ضرب اليابان قوته 6.1 درجة

أصيب حوالي خمسة أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب اليوم غرب اليابان وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر .. فيما صدرت تحذيرات من إمكانية وقوع هزات ارتدادية.

وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن الزلزال وقع في المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني غرب العاصمة طوكيو وكان على عمق 12 كيلومترا