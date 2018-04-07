إجراءات وقائية لمكافحة التلوّث البحري نتيجة السفن

أكدت بلدية دبي أنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية الناجمة عن تصادم بين سفينة حاويات وناقلة غاز أول من أمس على بعد خمسة أميال من ميناء جبل علي.
وقال رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية بإدارة البيئة المهندس محمد عبدالرحمن حسن إن الناقلة كانت تحمل وقوداً خفيفاً وتسربت كمية منه إلى مياه البحر إلا أنه تمت السيطرة على الموقف سريعاً من قبل الجهات المعنية. وأوضح أن هذا النوع من الوقود يتبخر سريعاً وتنتج عنه أبخرة وروائح في المنطقة المجاورة أو الواقعة باتجاه هبوب الريح، ولا تؤدي إلى إيجاد مخاطر منظورة وآنية في البيئة البحرية. وأشار إلى إرسال دوريات تضم فريقاً من الضباط والمفتشين والمراقبين البحريين التابعين لإدارة البيئة لمعاينة الموقف، مضيفاً أن هناك لجاناً وفرقاً محلية معنية بالكوارث البحرية تضم الجهات المسؤولة بجانب بلدية دبي كل حسب أدوارها ومسؤولياتها كما حدث في حالة الناقلة «زينب».
GMT 01:35 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالعثور على آثار أكبر ديناصور في سكوتلندا
GMT 12:32 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالعثور على عدد كبير من الطيور النافقة والبجع في بحيرة دنماركية
GMT 08:29 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم
GMT 08:12 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على مركز الكتيب بمحافظة تيماء
GMT 20:17 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناكتشاف نوع جديد من الضفادع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك