إجراءات وقائية لمكافحة التلوّث البحري نتيجة السفن

أكدت بلدية دبي أنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية الناجمة عن تصادم بين سفينة حاويات وناقلة غاز أول من أمس على بعد خمسة أميال من ميناء جبل علي. وقال رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية بإدارة البيئة المهندس محمد عبدالرحمن حسن إن الناقلة كانت تحمل وقوداً خفيفاً وتسربت كمية منه إلى مياه البحر إلا أنه تمت السيطرة على الموقف سريعاً من قبل الجهات المعنية. وأوضح أن هذا النوع من الوقود يتبخر سريعاً وتنتج عنه أبخرة وروائح في المنطقة المجاورة أو الواقعة باتجاه هبوب الريح، ولا تؤدي إلى إيجاد مخاطر منظورة وآنية في البيئة البحرية. وأشار إلى إرسال دوريات تضم فريقاً من الضباط والمفتشين والمراقبين البحريين التابعين لإدارة البيئة لمعاينة الموقف، مضيفاً أن هناك لجاناً وفرقاً محلية معنية بالكوارث البحرية تضم الجهات المسؤولة بجانب بلدية دبي كل حسب أدوارها ومسؤولياتها كما حدث في حالة الناقلة «زينب».
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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