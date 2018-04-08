إجراءات وقائية لمكافحة التلوّث البحري نتيجة السفن

أكدت بلدية دبي أنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية الناجمة عن تصادم بين سفينة حاويات وناقلة غاز أول من أمس على بعد خمسة أميال من ميناء جبل علي. وقال رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية بإدارة البيئة المهندس محمد عبدالرحمن حسن إن الناقلة كانت تحمل وقوداً خفيفاً وتسربت كمية منه إلى مياه البحر إلا أنه تمت السيطرة على الموقف سريعاً من قبل الجهات المعنية. وأوضح أن هذا النوع من الوقود يتبخر سريعاً وتنتج عنه أبخرة وروائح في المنطقة المجاورة أو الواقعة باتجاه هبوب الريح، ولا تؤدي إلى إيجاد مخاطر منظورة وآنية في البيئة البحرية. وأشار إلى إرسال دوريات تضم فريقاً من الضباط والمفتشين والمراقبين البحريين التابعين لإدارة البيئة لمعاينة الموقف، مضيفاً أن هناك لجاناً وفرقاً محلية معنية بالكوارث البحرية تضم الجهات المسؤولة بجانب بلدية دبي كل حسب أدوارها ومسؤولياتها كما حدث في حالة الناقلة «زينب».