زلزال قوته 6.5 درجة في بابوا غينيا الجديدة

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا قوته 6.5 درجة وقع في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة النائية اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط وعلى بعد 93 كيلومترا شمال غربي مدينة بورجيرا في إقليم إنجا.

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع في منطقة ”حلقة النار“ بالمحيط الهادي حيث يزيد النشاط الزلزالي نتيجة احتجاج الصفائح التكتونية