زلزال قوته 6.5 درجة في بابوا غينيا الجديدة

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا قوته 6.5 درجة وقع في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة النائية اليوم.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط وعلى بعد 93 كيلومترا شمال غربي مدينة بورجيرا في إقليم إنجا.
والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع في منطقة ”حلقة النار“ بالمحيط الهادي حيث يزيد النشاط الزلزالي نتيجة احتجاج الصفائح التكتونية
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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