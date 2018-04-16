زلزال متوسط يضرب مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر ، صباح اليوم مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق من دون أن يسجل وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق بيان أوضحت فيه أن الزلزال وقع في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي , ومركزه في منطقة تبعد 17 كلم غرب قضاء دوكان, وشعر به سكان مدينتي أربيل والسليمانية والمناطق المحيطة بهما.