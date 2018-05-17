زلزال بقوة 5.3 درجات يهز شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات اليوم في منطقة تشيبا شرق اليابان.وأوضحت هيئة رصد الزلازل اليابانية أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة تشيبا وأنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد بحري عملاقة, مبينة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.