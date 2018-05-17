زلزال بقوة 5.3 درجات يهز شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات اليوم في منطقة تشيبا شرق اليابان.وأوضحت هيئة رصد الزلازل اليابانية أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة تشيبا وأنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد بحري عملاقة, مبينة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.
GMT 07:45 2018 الخميس ,17 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
GMT 20:12 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانثعبان البحر الشفاف كائن بحري غريب
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GMT 19:56 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانهزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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