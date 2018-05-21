توقعات الأرصاد الجوية لطقس السعودية الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان , عسير, الباحة , مكة المكرمة , تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك وكذلك يتوقع هطول أمطار متفرقة على اجزاء من منطقتي حائل والقصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية

بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .