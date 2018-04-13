مصرع 14 شخصًا على الأقل جراء عاصفة قوية ضربت شمال الهند

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم أمس جراء عاصفة محمّلة برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت ولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد .
وأوضحت السلطات الهندية أن العاصفة المحمّلة برياح تزيد سرعتها عن 130 كيلومترًا في الساعة اجتاحت منطقة براج الواقعة غرب مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، مما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص في مدينة أغرا التاريخية وأربعة آخرين في مدينة ماثورا واثنين في مدينة فيروز آباد .
وأشارت إلى أن سرعة هبوب الرياح تسببت كذلك في تدمير وسقوط أعمدة البوابات الملكية والجنوبية في موقع "تاج محل" الأثري الشهير، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع .
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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