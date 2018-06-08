حالة الطقس المتوقعة الجمعة في المملكة السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الشرقية ، الرياض ، الحدو الشمالية ، الجوف ، نجران ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ), في حين يبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم /ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والشمالي, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والشمالي, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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