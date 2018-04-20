حالة الطقس المتوقعة الجمعة في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، نجران, عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق الرياض ،القصيم ،حفر الباطن وحائل تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية, الجوف والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
GMT 22:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على ظهران الجنوب
GMT 22:22 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 22:20 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 05:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانهطول أمطار على منطقة عسير
GMT 05:10 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في المملكة العربية السعودية
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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