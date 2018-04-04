العثور على آثار أكبر ديناصور في سكوتلندا

عثر جيولوجيون على آثار أقدام نادرة لواحد من أكبر الديناصورات التي عاشت على وجه الأرض, في سكوتلندا, حيث تعود هذه الحفريات إلى الديناصور “صوروبودا” الذي عاش منذ ما يقرب من 170 مليون عام في إحدى البحيرات الطينية.

وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية إلى أنه تم العثور على آثار ديناصور آخر بالقرب من آثار الديناصور “صوروبودا” الذي كان طوله يصل على الأقل ل`15 مترا ويزن أكثر من 10 أطنان.

ويعتقد بأن هذه هي أقدم حفريات لديناصور يتم العثور عليها في سكوتلندا, حيث تم العثور على آثار أقدام لديناصور أخر هناك عام 2015, غير أنها كانت تعود لديناصور أقل عمرا وحجما