العثور على آثار أكبر ديناصور في سكوتلندا

عثر جيولوجيون على آثار أقدام نادرة لواحد من أكبر الديناصورات التي عاشت على وجه الأرض, في سكوتلندا, حيث تعود هذه الحفريات إلى الديناصور “صوروبودا” الذي عاش منذ ما يقرب من 170 مليون عام في إحدى البحيرات الطينية.
وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية إلى أنه تم العثور على آثار ديناصور آخر بالقرب من آثار الديناصور “صوروبودا” الذي كان طوله يصل على الأقل ل`15 مترا ويزن أكثر من 10 أطنان.
ويعتقد بأن هذه هي أقدم حفريات لديناصور يتم العثور عليها في سكوتلندا, حيث تم العثور على آثار أقدام لديناصور أخر هناك عام 2015, غير أنها كانت تعود لديناصور أقل عمرا وحجما
GMT 12:32 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالعثور على عدد كبير من الطيور النافقة والبجع في بحيرة دنماركية
GMT 08:29 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم
GMT 08:12 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على مركز الكتيب بمحافظة تيماء
GMT 20:17 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناكتشاف نوع جديد من الضفادع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا
GMT 20:14 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانفرنسا العاصمة العالمية للتنوع البيولوجي في 2019
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك