السعودية منع العمل تحت أشعة الشمس بداية يونيو الجارى

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بداية من 15 يونيو الجارى بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الـ3 مساء حتى نهاية يوم السبت 15 سبتمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمى باسم الوزارة العمل السعودية، توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين خصوصا فى مثل هذه الفترة من كل عام والتى ترتفع فيها درجة الحرارة.
وأشار إلى أن القرار يستثنى عددا من المحافظات السعودية فى بعض مناطق المملكة نظرا لاختلاف درجات الحرارة حيث تنخفض فى بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل فى الساعات المشار إليها.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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