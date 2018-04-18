كشفت شركة Snap Inc المالكة لتطبيق سناب شات مؤخرًا عن برنامج Lens Studio والذي يسمح بإنشاء عدسات الواقع المُعزّز لاستخدامها داخل التطبيق، ويُمكن لأي شخص تحميل البرنامج والبدء في تصميم عدسته الخاصّة، مع تطوير الحركات الخاصّة به بطريقة ثلاثية الأبعاد لتظهر في حكايات "قصص" المستخدم بشكل واقعي بعد الاستفادة من الواقع المُعزّز.

الآن أعلنت الشركة عن إتاحتها فلاتر برنامجها هذا لجميع المستخدمين، مما يُمكّن أي شخص من إنشاء فلاتر وعدسات بالنوعية والكيفية التي يرغب بها، كما وأطلقت الشركة برنامج إبداعي والذي سيُتيح لفريق سناب شات التواصل مع الأشخاص الذين ينشؤون الفلاتر ومنحهم الدعم المباشر، فضلًا عن إبراز أعمالهم.

وسيعمل التطبيق الآن بعرض قصص عدسات المجتمع، وهي عبارة عن قصة تحتوي على لقطات مختلفة من قبل جمهور يشتركون بنفس عدسة المجتمع، وذلك محاولة لتسليط الضوء على هذه العدسات.

كما هناك التكامل بين برنامج Lens Studio مع Giphy مما يدعم وضع ملصقات متحركة GIF في العدسات المخصصة، فضلًا عن استخدام طلاء لإنشاء فلتر مرتبط بميزات الوجه، وحتى إرفاق كائنات ثنائية وثلاثية الأبعاد وإثارة أحداث تعتمد على حركات الوجه.

أخيرًا هناك قيود لضمان عدم وجود عدسات غير لائقة داخل التطبيق، كما يُمكن التبليغ عن أي عدسة فيها إساءة لحذفها بشكل فوري، أو في أسوء الاحتمالات، ستختفي بعد 24 ساعة ولن يتم تجديدها فيما بعد.