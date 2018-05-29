طرحت خدمة التراسل الفوري واتساب تحديث جديد لتطبيقها على منصتى التشغيل iOS واندرويد، حيث حصل مستخدمى هواتف أيفون على دعم ميزة المكالمات الصوتية الجماعية، وهو ما يعنى أن المستخدمين سيتمكنون قريبا من إجراء مكالمات صوتية مع جهات الاتصال المتعددة من واتساب بكل سهولة، وقد بدأت الشركة طرح هذه الميزة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكى يحصل جميع المستخدمين عليها.

ووفقا لما نشره موقع wabetainfo الأمريكى، فطرحت الخدمة تحديث أخر للتطبيق على منصة أندرويد، والذى وفر ميزة تعرف بـ “تحديد الكل" والتى تتيح للمستخدمين إجراء عمليات اختيار سريعة، وذلك لسهولة تحديد جميع الرسائل الجديدة مثل قراءة أو أرشفة بضغطة واحدة، بدلا من تحديد كل رسالة على حدة، إلا أن المستخدم فى البداية سيحتاج لتحديد إحدى المحادثات على الأقل، لكى يظهر له الخيار.

وفيما يتعلق بميزة المكالمات الصوتية على نظام iOS، فإن الواجهة تشبه بشكل كبير تلك الواجهة الموجودة فى المكالمات الصوتية الفردية، إلا أنها ستضم العديد من المتصلين، وتتضمن الواجهة أزرار لتمكين مكبر الصوت ومكالمة الفيديو وزر كتم الصوت أسفل صور الملف الشخصى للمشاركين.